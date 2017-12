EUA investigam risco cardíaco de medicamento contra diabetes

A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, 22, que investiga as denúncias que o medicamento Avandia, receitado para o tratamento de diabetes tipo 2, representa um risco cardiovascular aos pacientes.

Veja também:

Cientistas descobrem proteína que pode combater o diabetes

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Argentinos criam 'super leite' que previne doenças cardíacas

Um relatório do Senado assinalou no fim de semana passado que a farmacêutica GlaxoSmithKline estava consciente do risco de possíveis ataques cardíacos em pacientes que tomavam o remédio desde muito antes que o problema ser tornado público.

O senador democrata Max Baucus, presidente do Comitê de Finanças, e Chuck Grassley, o republicano de maior categoria nesta comissão, criticaram em um relatório à FDA por omissão ou não ter dado importância as preocupações manifestadas pelos próprios funcionários sobre a segurança do medicamento.

Os dois senadores perguntaram à FDA que medidas a organização tomou para proteger os pacientes e por que permitiu a continuidade do uso e estimam que o remédio tenha causado 83 mil ataques cardíacos entre 1999 e 2007.

Em declaração, à FDA assinalou que está analisando "de forma permanente" os estudos para avaliar a segurança e que está revisando outras pesquisas adicionais.

Acrescentou que até agora não existem conclusões ou recomendações sobre o uso do Avandia no tratamento do diabetes tipo 2, mas esclareceu que em 2007 alertou sobre uma possível vinculação entre a medicina e um aumento no risco cardiovascular.

A FDA indicou que em meados deste ano fará uma avaliação atualizada sobre os riscos e benefícios do Avandia no tratamento do diabetes.