EUA liberam pílula do dia seguinte para jovens de 17 anos

O FDA, órgão que regula alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, permitiu na quarta-feira que mulheres a partir de 17 anos comprem pílulas do dia seguinte em farmácias sem receita.

A medida é motivada por decisão de um juiz que, há cerca de um mês, liberou o consumo do anticoncepcional de emergência para meninas a partir dos 17 anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O juiz Edward Korman afirmou, na sentença, que o governo Bush deixou "que a política, e não a ciência" ditasse suas decisões.

Grupos de mulheres comemoraram a decisão do governo, mas conservadores denunciaram a medida como um golpe sobre a supervisão paterna das adolescentes.

Organizações de mulheres disseram que a ação da FDA já era há muito tempo esperada, desde que os médicos da própria agência recomendaram que o contraceptivo estivesse disponível sem restrição de idade.

Korman ordenou que a FDA permitisse que jovens de 17 anos pudessem tomar o contraceptivo, além de direcionar a agência para determinar se as restrições etárias devem ser retiradas.

A última ação da FDA não significa que a pílula estará disponível imediatamente para as adolescentes. O fabricante deve, primeiro, enviar um pedido.

"É uma boa indicação de que a agência vai trabalhar para garantir que sua política sobre a pílula do dia seguinte é baseada puramente na ciência", disse Nancy Northup, presidente do Center for Reproductive Rights, que entrou com o processo.

Conservadores disseram que foi política que levou à decisão. "Pais deveriam estar furiosos com o descaso da FDA com o direito dos pais com a segurança de seus filhos menores de idade", disse Wendy Wright, presidente do Concerned Women for America.