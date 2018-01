EUA mantêm condenação de fabricantes de cigarro por fraude

Uma corte federal de apelações dos Estados Unidos manteve os principais elementos de uma sentença histórica de 2006 que considerou os fabricantes de cigarros culpados de prática ilegal e fraude, por enganar o público quanto aos danos causados pelo hábito de fumar.

Um comitê de três juízes da Corte de Apelações de Washington manteve, por unanimidade, a exigência de que os fabricantes promovem seu produto. A sentença proíbe rótulos como "baixo alcatrão", "light", "ultra light" ou "suave", já que esses cigarros não são mais seguros para o fumante que as outras variedades.

Os juízes também definiram que as empresas terão de publicar "declarações corretivas" em jornais e em seus websites, tratando dos efeitos adversos do fumo e do poder viciante da nicotina.

Nos dez anos que o caso passou nos tribunais, as companhias de tabaco negaram ter cometido fraude no passado e alegaram que mudanças na forma como os cigarros são vendidos torna impossível que fraudes venham a ocorrer no futuro. As empresas alegam que banir rótulos como "light" vai lhes custar centenas de milhões de dólares.

A Philip Morris USA e sua controladora, o Altria Group, disseram que pretendem recorrer à Suprema Corte.