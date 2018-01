EUA registram sétima morte pela gripe H1N1 no país

ST. LOUIS, EUA - Um homem de 44 anos diagnosticado com o novo vírus H1N1 morreu em um hospital nesta terça-feira, 19, a sete vítima fatal da doença nos Estados Unidos, disseram autoridades médicas do condado de St. Louis, no Estado do Missouri.

Um investigação será realizada para confirmar se a doença, que ficou conhecida como gripe suína, foi a causa da morte do homem não-identificado, de acordo com o Departamento de Saúde do Condado de St. Louis. Ele adoeceu há duas semanas após viajar ao México no mês passado, disse um porta-voz do condado.

A Organização Mundial da Saúde registra 79 mortes em todo o mundo e quase 10.000 casos confirmados da doença.