Eurofarma recolhe medicamento para câncer de mama

Lotes do medicamento Tamoxin e o genérico citrato de tamoxifeno, ambos indicados para o tratamento de câncer de mama, estão sendo recolhidos do mercado por conta de alteração no tempo de dissolução dos comprimidos, que pode ocasionar a liberação do princípio ativo em tempo diferente do previsto, segundo nota divulgada hoje pela Eurofarma.

Os medicamentos, que agem como moduladores seletivos dos receptores de estrogênio, foram comercializados entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Até o momento, segundo a empresa, foi registrada uma única notificação de suspeita de reação adversa.

Os comprimidos que serão recolhidos são do citrato de tamoxifeno lotes 152449 e 147407. Do Tamoxin, o lote é o 143226. Os estabelecimentos que possuem esses produtos devem entrar em contato com a central de atendimento da Eurofarma pelo telefone 0800-704-3876.