Europa não vai mais contar número de casos da gripe

A União Europeia (UE) não vai mais publicar dados semanais sobre os infectados pela gripe suína, disse hoje Zsuzsanna Jakab, diretora do Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças. "Os países com os maiores surtos simplesmente pararam que contar os doentes", disse ela. Até agora, o número de casos confirmados da nova gripe na Europa já havia ultrapassado 46 mil.

Zsuzsanna disse que o registro de 104 mortos reflete apenas uma parte das mortes realmente causadas pelo vírus A H1N1. "Nós precisamos fazer estudos sobre a mortalidade para termos um cenário correto", disse ela. Zsuzsanna também disse que vê a doença como uma "pandemia moderada, mas não uma pandemia inofensiva" e advertiu que, nos próximos meses, um porcentual de até 30% da população pode ser afetada, pressionando os serviços de saúde.

Zsuzsanna disse que testes clínicos com a vacina, que estão sendo realizados em adultos, devem estar concluídos no final de setembro ou início de outubro, e a autorização para comercialização não deve ser concedida até o final de outubro. Não há planos para a realização de testes clínicos em grupos de alto risco como crianças e mulheres grávidas. As informações são da Dow Jones.