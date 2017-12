Europa vive primeiro surto de dengue desde a década de 1920

LONDRES - A Europa está vivendo seu primeiro surto de dengue desde a década de 1920, uma vez que mais de 1,3 mil pessoas já foram infectadas pela doença no arquipélago da Madeira, em Portugal.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Europa (ECDC, na sigla em inglês), indicou em um relatório que foram reportados 25 casos no continente fora das ilhas portuguesas. As ocorrências, proveninentes de pessoas que retornavam de viagens ao arquipélago, foram registradas também na Grã-Bretanha, na Alemanha, na Suécia e na França.

"Dada a dramática expansão da transmissão endêmica da dengue mundialmente nos últimos 20 ou 30 anos e dado o alto número de visitantes a Madeira, o surto é grande e constitui um risco para a saúde pública", indicou o ECDC no comunicado divulgado na terça-feira, 20.

Desde o começo de outubro, 1,357 casos de dengue foram registrados nas ilhas, sendo 669 deles confirmados em laboratórios e 688 de alta probabilidade. Não houve mortes causadas pela doença, mas 89 pacientes necessitaram cuidados hospitalares.

O ECDC, que monitora a doença na região, disse estar trabalhando com os países-membros da União Europeia e com a Comissão Europeia para assegurar que os casos reportados entre turistas sejam localizados e analisados.

Transmissões locais da dengue na Europa ocorreram na França e na Croácia em 2012, mas o surto da Madeira é o primeiro desde os anos 20 e deve continuar até o final do ano.

O ECDC não recomendou restrições a viagens para o arquipélago, mas aconselhou os turistas que tenham mais atenção às picadas de mosquitos e outros cuidados adicionais. As autoridades dos locais próximos a Madeira também foram notificadas para lidar com o controle da população do mosquito transmissor da doença.