Evento debate o uso de dados na saúde oncológica

SÃO PAULO - A quantidade quase infinita de dados gerados na saúde podem ajudar na produção de diagnósticos e de tratamentos. É com essa premissa que será realizado, nesta quarta-feira, 9, o Fórum Big Data em Oncologia.

O evento foi organizado pelo Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, com o apoio do Observatório de Oncologia, Abrale – Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, Instituto Vencer o Câncer e Fundação Laço Rosa, que debaterão os desafios do uso dessas informações.

Será apresentado um estudo do Observatório de Oncologia com dados do Instituto Nacional de Câncer sobre a jornada do paciente em busca do diagnóstico e o cumprimento da Lei dos 60 dias.

O evento será realizado nesta quarta-feira no auditório do Museu de Arte de São Paulo (Masp), das 14h às 18h30.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja a programação completa:

14h - Abertura: - "A Tecnologia a Serviço do Paciente"

Luis Fernando Correia - Médico, Comentarista de Saúde da CBN, TV Globo e GloboNews

Merula Steagall – presidente da Abrale - Apresentação Estudo sobre a jornada do paciente pelo diagnóstico e a Lei dos 60 dias

14h15 - Painel: "Como a inovação e as novas tecnologias podem melhorar a assistência em Oncologia"

Carlos Eli Ribeiro - Administrador, especialista em gestão pública, CEO Sollis Soluções Integradas

Fernando Cotait Maluf - Oncologista, Fundador do Instituto Vencer o Câncer, Chefe da Oncologia Clínica do Hospital BP Mirante e membro do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein

16h - Coffee Break

16h20 - Painel: "Políticas Públicas em Oncologia: Dados Abertos para a Transformação Social"

Cláudio Machado -Coordenador de Informação Estratégica do Ministério da Saúde

Daniele Silveira - Especialista em Regulação - Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS)

Merula Steagall - Empreendedora Social, Presidente da ABRALE, Líder do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer - TJCC

Marcelle Medeiros – presidente da Fundação Laço Rosa

18h - Palestra de encerramento: “Repensando a medicina: Como a tecnologia pode ajudar a identificar um diagnóstico mais preciso de câncer”

Dráuzio Varella - Médico oncologista, cientista e escritor