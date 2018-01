Ex-ministro da Saúde Adib Jatene deixa a UTI e vai para quarto

SÃO PAULO - Após passar 23 dias na UTI do Hospital do Coração (HCor), o ex-ministro da Saúde e diretor-geral do hospital, Adib Domingos Jatene, de 85 anos, teve alta da unidade na manhã desta terça-feira, 14. De acordo com uma nota divulgada pelo HCor, ele foi transferido para um quarto e permanece em recuperação. Jatene foi internado no dia 22 de setembro após sofrer um enfarte agudo do miocárdio.

Nascido em Xapuri, no Acre, Jatene se formou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em 1953 e teve duas passagens pelo Ministério da Saúde.

A primeira delas ocorreu no governo do ex-presidente Fernando Collor, entre fevereiro e outubro de 1992. Três anos depois, em janeiro de 1995, Jatene foi convidado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso para comandar a pasta da Saúde novamente. Ele permaneceu no cargo até novembro de 1996.