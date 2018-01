Exame de menino internado em Nova York dá negativo para Ebola

Um menino de 5 anos, que foi hospitalizado em Nova York com sintomas parecidos aos do Ebola, teve resultado negativo em um primeiro teste, segundo informaram nesta segunda-feira, 27, fontes oficiais.

A criança havia viajado com sua família à Guiné, de onde voltou na semana passada, e deu entrada no hospital de Bellevue, em Nova York, por uma febre alta e outras dificuldades de saúde.

O resultado negativo foi confirmado em um comunicado pelo Departamento de Saúde da cidade de Nova York. Entretanto, indicou que, para garantir que o menino não esteja infectado, serão realizadas outras provas nos próximos dias.

"O paciente ficará isolado até que se obtenham os resultados de todos os testes", acrescenta a nota oficial.

Com este resultado, o único caso de Ebola confirmado em Nova York é o do médico Craig Spencer, que foi internado no hospital Bellevue na quinta passada e, nesse mesmo dia, teve a doença confirmada./COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS