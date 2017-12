Exame de suspeito em SP fica pronto na próxima semana

Os resultados dos exames em um dos pacientes de estar com gripe suína no Brasil devem sair apenas na semana que vem. O País tem dois casos suspeitos, um em São Paulo e outro em Minas, e 36 pacientes com sintomas de gripe são monitorados. O suspeito de contaminação em São Paulo é um homem de 28 anos, com sintomas característicos da doença e que esteve na Cidade do México entre 12 e 26 de abril. Ele está internado no Hospital Emílio Ribas e é um dos dez pacientes internados no Estado.

No início da noite de quarta, o diretor do Emílio Ribas, David Uip, informou que o paciente suspeito continuava com febre. Ele está isolado em um quarto com pressão negativa, não pode receber visitas e os funcionários que o atendem têm de usar máscaras, luvas e avental.

No hospital, a procura por atendimentos cresceu nos últimos dias, dizem os médicos. "Criou-se uma expectativa na população que não corresponde à realidade", diz o médico Claudio Gonsalez.

Disque-Saúde

O Disque-Saúde (0800 61 1997), principal canal de atendimento do Ministério da Saúde às dúvidas da população, recebeu 629 ligações de pessoas com dúvidas sobre a gripe suína entre segunda e terça-feira. Segundo o Ministério, com o recente aparecimento da doença no mundo, os atendentes do sistema receberam treinamento específico sobre o tema.

No mês de abril, os acessos ao tema "Gripe e Resfriado" já representam 46,2% (705) do total de acessos (1.524) pelo atendimento do Disque-Saúde. Dentre os assuntos mais demandados no tema "Gripe", a "Gripe Suína" aparece em 90% (629) dos acessos.

O número de telefone disponibiliza o atendimento eletrônico e a consulta conta com a interação de um atendente. As ligações para o atendimento eletrônico também sofreram aumento significativo no mesmo período, quando o noticiário mundial divulgou o aparecimento da doença, que já matou oito pessoas no México e uma nos Estados Unidos. O atendimento acontece dia e noite, inclusive fins de semana e feriados.

O gabinete permanente de emergências do Ministério da Saúde informou ontem que monitora dois casos de pessoas que atendem aos critérios de definição de caso suspeito de gripe suína e 36 casos que estão sendo monitorados em 11 Estados do País.