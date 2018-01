Exame preliminar não confirma morte por gripe suína no Sul

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul informou, em nota divulgada em seu site no final da tarde deste sábado,27, que exames preliminares revelam que não há evidências de que a causa da morte do cidadão norte-americano no município de Montenegro tenha sido o vírus da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. A nota destaca, porém, que os exames oficiais só devem ficar prontos neste domingo.

Já o secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, Osmar Terra,afirmou que "esta pessoa veio dos Estados Unidos, esteve por dois dias em Curitiba, veio para Porto Alegre onde ficou por mais dois dias, começou a sentir dor de cabeça e febre baixa e ele se automedicou. O quadro agravou-se quando foi para a Montenegro, a serviço."

Ainda segundo o secretário, foram feitos todos os exames necessários, como aspiração naso-faringeo e tecido dos pulmões. "Tudo indica um problema bacteriano e não viral, o que descartaria a Influenza A (H1N1)",disse Osmar Terra.