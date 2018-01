Exames de gripe devem sair sábado; País tem 21 suspeitos

Começam a ser feitos nesta quinta-feira, 7, os testes nos pacientes com suspeita de terem contraído a gripe A (H1N1), informou hoje o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Trata-se da influenza surgida no México e chamada originalmente de gripe suína. O ministro informou que os primeiros resultados serão divulgados em três dias. Atualmente, o MInistério da Saúde contabiliza 21 casos suspeitos.

"É preciso ter paciência. Sábado, tão logo os resultados fiquem prontos, faremos a divulgação", disse o ministro. De acordo com ele, todos os pacientes acompanhados estão em excelente situação de saúde.

Os kits de diagnóstico chegaram na quarta-feira e foram encaminhados aos laboratórios Adolfo Lutz, em São Paulo, e Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O material, disse o ministro, será usado pelos centros de pesquisa para o desenvolvimento de uma metodologia própria e de novos kits. "A partir de agora, toda a organização do trabalho está normalizada", completou.

Temporão disse que a estratégia de prevenção da doença no País será mantida. Questionado se a confirmação da infecção pelo H1N1 poderá alterar a estratégia, ele disse: "Vamos aguardar primeiro os resultados." E acrescentou: "O País está preparado para tudo. Isso é o mais importante."

Suspeitos no Brasil

Os 21 casos suspeitos no País, segundo boletim divulgado no início desta tarde, distribuem-se da seguinte forma: São Paulo (4), Paraná (3), Rio de Janeiro (3), Distrito Federal (2), Goiás (2), Santa Catarina (2), Mato Grosso do Sul (1), Minas Gerais (1), Paraíba (1), Pernambuco (1) e Rondônia (1). Outros 73 casos foram descartados.

Além desses, 20 casos estão em monitoramento em oito Estados: Minas Gerais, com 6 casos; São Paulo, com 5; Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte, com 2 casos cada um; Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio de Janeiro, com 1 caso cada um. Outros 110 casos foram descartados.

São consideradas suspeitas de ter a doença pessoas provenientes de qualquer área dos países com confirmação de casos que apresentem sintomas da gripe H1N1 ou que tenham tido contato próximo com pessoas infectadas.