Exercícios físicos à noite ou de madrugada exigem preparação especial

SÃO PAULO - Para fugir do sedentarismo sem alterar a rotina de trabalho, muitas pessoas - especialmente moradores de grandes cidades - têm optado por se exercitar à noite ou, até mesmo, durante a madrugada.

Segundo o fisiologista Paulo Roberto Silva, da área de medicina esportiva do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas da FMUSP, ligado à Secretaria de Estado da Saúde, os exercícios controlados são sempre bons à saúde, desde que o sono esteja em dia e uma boa alimentação tenha sido feita.

O médico ressalta que a falta de tempo tem atraído clientes às academias 24 horas, mas, se a atividade for feita com o corpo cansado e mal nutrido, o que era para ser bom pode ter um resultado diferente. "Sem uma noite de sono reparadora, a sobrecarga de estresse acumulada no dia e o esforço gerado pelos exercícios físicos vão prejudicar o sistema imunológico", explica.

Sobre a alimentação, Silva lembra que, durante a madrugada e antes de dormir, o ideal é comer pouco. Entretanto, para isso, é necessário, durante o dia, ter tido uma boa base alimentar. "Alimentos que contenham zinco, como arroz, maçã, castanha e chás, são fundamentais para quem vai se exercitar após o trabalho, pois ajudam a diminuir a quantidade de cortisol, hormônio ligado ao estresse", observa, acrescentando que o excesso de cortisol no organismo afeta principalmente o coração.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O fisiologista ressalta ainda que, apesar do aumento das inscrições nas academias 24 horas, o número de desistências também é alto. "Pelos desquilíbrios causados pela falta de sono ou pela má alimentação, o corpo começa a não render como deveria. O indivíduo acaba se afastando, pois falta disposição e ânimo para desenvolver um trabalho constante", completa.