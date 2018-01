Experiência revela que tarântulas expelem seda pelas patas

Uma pesquisa feita por cientistas na Grã-Bretanha descobriu que as tarântulas expelem seda das suas patas para se fixarem em superfícies escorregadias. A descoberta foi publicada na revista científica Journal of Experimental Biology.

A equipe fez uma experiência colocando as tarântulas em um tanque de vidro. Quando as tarântulas subiam pelas paredes do tanque, os cientistas chacoalhavam o recipiente, forçando o animal a tentar se segurar para não cair.

Pequenas lâminas de vidro colocadas na parede de vidro revelaram o segredo das tarântulas. Como todas as aranhas, elas possuem pelos nas patas, o que aumenta a aderência. No caso das tarântulas, elas possuem também um sistema que expele seda.

A teoria de que as aranhas usavam seda para aumentar a sua aderência a superfícies já havia sido publicada por pesquisadores alemães na revista científica Nature em 2006. No entanto, eles acreditavam que o material era expelido por órgãos especiais da tarântula que formam a seda.

Uma nova experiência, feita pela cientista Claire Rind e sua equipe na Universidade de Newcastle, testou a teoria alemã. "Elas são criaturas incríveis, e elas têm essa forma linda de se movimentar que me fascinou", disse à BBC a pesquisadora.

"Nós não conseguíamos ver nenhum sinal da seda a olho nu, mas quando tiramos as lâminas e as examinamos em um microscópios, nós vimos até 30 linhas de seda no local onde a pata da tarântula havia derrapado."

Em outra fase da experiência, os cientistas determinaram que a seda foi expelida das patas da tarântula. Para isso, eles contaram com ajuda de uma tarântula de estimação da cientista, chamada de Fluffy. As tarântulas trocam de pelo com regularidade, e os cientistas examinaram o pelo antigo de Fluffy e de outras tarântulas envolvidas na experiência.

Nos pelos microscópicos que são soltos pelas patas das tarântulas, os cientistas acharam pequenas estruturas que produzem seda. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.