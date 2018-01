Exposição a formaldeído eleva risco de câncer em operários

Operários de indústria expostos a altos níveis de formaldeído tiveram maior probabilidade de morrer de câncer do sangue do sistema linfático que trabalhadores com exposições baixas, de acordo com estudo publicado nesta terça-feira, 12, por pesquisadores do instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos.

Artigo: Mortality From Lymphohematopoietic Malignancies Among Workers in Formaldehyde Industries: The National Cancer Institute Cohort

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas o risco de morrer desses cânceres caiu com o tempo após o fim da exposição, de acordo com Laura E. Brane Freeman, principal autora do trabalho. O estudo foi publicado online pelo Journal of the National Cancer Institute.

O estudo analisou cerca de 14 mil mortes entre mais de 25 mil trabalhadores, na maioria homens brancos, antes de 1966 em 10 fábricas produtoras de formaldeído e de resina de formaldeído.

Após 40 anos de acompanhamento, os pesquisadores determinaram que os trabalhadores com mais alto nível de exposição tinham 37% mais chance de morrer de todas as modalidades de câncer sanguíneo ou linfático, em comparação com os trabalhadores de nível de exposição mais baixo.

Este é um risco menor para esses cânceres que o identificado no mesmo grupo há 10 anos, quando a probabilidade era 50% maior que a encarada por trabalhadores com baixo nível de exposição, o que indica que o risco diminui com o passar do tempo.

A exposição terminou por volta de 1980 para a ampla maioria dos trabalhadores, que se aposentaram ou assumiram funções administrativas. Os pesquisadores rastrearam as mortes por câncer entre eles até 2004.