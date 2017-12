Exposição revela mistérios da percepção visual dos bichos

Uma exibição da Universidade de Lincoln, na Grã-Bretanha, explica a evolução e a diversidade da coloração animal - inclusive colorações invisíveis aos olhos do ser humano que podem ser vistas apenas pelos bichos e servem como forma de comunicação.

"Nós confiamos demais na nossa visão cotidiana sobre as cores e tendemos a acreditar que elas representam o limite do mundo visual. Mas a capacidade de visão dos animais e a percepção de mundo que ela possibilita difere completamente da nossa", afirmou o pesquisador Tom Pike, da Universidade de Lincoln.

Porém, alguns animais enxergam mais cores que outros. As aves, por exemplo, possuem quatro tipos de fotoreceptores e conseguem enxergar até luz ultravioleta. Os cães têm apenas dois tipos e enxergam praticamente em preto e branco. As imagens produzidas pelos pesquisadores ilustram as diferenças entre esses tipos de visão.

