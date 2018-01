Exposições e caminhada marcam comemorações da viagem de Gagarin

SÃO PAULO - O nome do cosmonauta Yuri Gagarin entrou para história quando ele, em 12 de abril de 1961, se tornou a primeira pessoa a viajar ao espaço. Neste dia, o russo deu a volta na Terra em 108 minutos à bordo da cápsula Vostok. O feito, que completa 50 anos nesta terça-feira, será lembrado com uma série de eventos pelo mundo.

Na programação estão conferências, exposições e eventos públicos como uma caminhada em Londres onde os participantes devem usar uma roupa laranja, em referência à roupa usada pelo cosmonauta na viagem.

Uma estátua de Gagarin também está programada para ser inaugurada na capital inglesa, mas em julho. A peça, presente da Agência Espacial Russa ao Conselho Britânico, ficará exposta na avenida The Mall, perto do Arco do Almirante e da Trafalgas Square. A estátua mede 3,5 metros de altura e é feita de zinco e alumínio.

Inicialmente, o Conselho Britânico havia tentado emprestar da Rússia uma escultura de Yuri Gagarin, mas a maioria das obras era grande demais para ser transportada por navio. A única estátua com dimensões adequadas estava instalada na cidade de Lubertsy, nos arredores de Moscou, onde Gagarin estudou na adolescência. A cidade, no entanto, não queria disponibilizar a estátua original e cedeu moldes da obra para que fosse feita uma réplica.

O cosmonauta é bastante popular entre os britânicos.