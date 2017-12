Fabricante de espaçonave abre loja na Flórida

A empresa privada, atualmente com sede em Mojave, na California, está desenvolvendo um avião espacial de dois lugares chamado Lynx, que deve ser lançado no começo de 2013.

A empresa espera fazer quatro voos por dia, a um custo de 95 mil dólares por pessoa. Os voos do Lynx são similares aos do que estão sendo oferecidos pelo SpaceShipTwo, um veículo de dois pilotos, capaz de levar seis passageiros, de propriedade da Virgin Galactic, braço norte-americano do Virgin Group, de Richard Branson, com sede em Londres.

A Virgin Galactic, que vende voos ao preço de 200 mil dólares por pessoa, planeja lançar seus voos a partir de um novo "espaçoporto" perto de Las Cruces, no Novo México. Seu primeiro veículo está sendo testado em Mojave pela fabricante Scaled Composites, subsidiária da Northrop Grumman.

As duas espaçonaves decolam horizontalmente e depois viajam a 100 quilômetros acima da superfície do planeta, antes de voltar à atmosfera. A viagem proporciona aos que estão a bordo alguns minutos na microgravidade e a visão da Terra contra a escuridão do Espaço.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Irene Klotz)