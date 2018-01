Falso médico atuava como como cirurgião-geral em Pernambuco

São Paulo, 6 - Uma operação conjunta do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) e da Polícia Federal identificou nesta segunda-feira, 4, um falso médico que atuava no estado desde 2001 como cirurgião-geral.

Leonardo de Moura Cintra, de 36 anos, não concluiu o curso de Medicina e usava um carimbo falso e o número de registro no Cremepe de outra pessoa. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 5. Como não houve flagrante, ele será intimado a comparecer na delegacia da PF do município de Caruaru, onde o caso está sendo investigado.

O falso médico estava na escala de plantão do Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru, a 140 km da capital Recife. Ele também trabalhava no hospital Prontolinda, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Várias cópias de documentos foram apreendidas no HRA, como ficha funcional, ordens bancárias da secretaria da Fazenda em nome dele, fichas de frequência funcional e um prontuário de paciente operado pelo suposto médico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este é o segundo flagrante de exercício ilegal identificado em quatro dias por uma ação conjunta Cremepe/PF. Na última sexta-feira, 1, uma mulher foi presa em flagrante em Caetés usando o registro de outra pessoa e sem diploma médico reconhecido pelo Ministério da Educação.