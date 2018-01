Falso médico é preso em clínica no Rio

São Paulo, 19 - Um falso médico ginecologista foi preso em flagrante na Clínica Redentor, no bairro Jardim Redentor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no último sábado, 16.

Sérgio Luiz Pinto Magaldi, de 60 anos, foi detido por policiais da Delegacia de Repressão aos crimes Contra a Saúde Pública durante atendimento.

De acordo com os policiais, naquela manhã, o falso médico atendeu dez mulheres. Três pacientes foram encontradas na clínica. Elas haviam feitos exames e uma delas teria passado por uma cauterização. Sérgio estava sendo investigado há 20 dias.

No local foram apreendidos equipamentos médico, fichas de pacientes, material para coletas de exames, carimbo do falso médico com número do Conselho Regional de Medicina de um profissional e receituário. Sérgio Luiz foi autuado por exercício ilegal da profissão, falsidade ideológica e uso de documento falso.