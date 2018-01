Falta de luz suspende vacinação contra a gripe suína em Porto Alegre

A segunda etapa de vacinação contra a influenza A (H1N1) - gripe suína foi suspensa temporariamente nesta segunda-feira, 22, em quatro unidades de saúde de Porto Alegre (RS) por falta de energia.

De acordo com a prefeitura da cidade, o atendimento já foi retomado nos postos Ipanema (Avenida Tramandaí, 351), Tristeza (Rua Wenceslau Escobar, 2.442), e Morro dos Sargentos (Rua R, 227). Mas na unidade Campo Novo (Rua Colina, 160 - Aberta dos Morros) o problema ainda persiste. A previsão é que a vacinação seja retomada no local ainda na tarde desta segunda-feira.

Postos de saúde de todo o país começaram a receber nesta sexta-feira grávidas, crianças com idade entre 6 meses e 2 anos e pessoas com doenças crônicas com menos de 60 anos para a segunda etapa da campanha contra a doença.