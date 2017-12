Falta de médicos no interior leva AM a oferecer salários de até R$ 19 mil

A falta de profissionais de saúde no interior do Amazonas fez com que a Secretaria de Saúde do estado abrisse vagas para médicos com salários que variam de R$ 11 mil a R$ 19 mil, para uma carga horária semanal de 40 horas. No Distrito Federal, por exemplo, o último concurso aberto na área anunciava salários de até R$ 3.726 (20 horas).

As inscrições começaram no dia 5 e seguem até esta quinta-feira, e são válidas para médicos de todo o território nacional, entre cardiologistas, cirurgiões-gerais, gineco-obstetras, pediatras e traumaortopedistas.

Ao todo, serão contratados 497 profissionais de saúde de nível médio e superior para atuar em 42 municípios do Amazonas.

Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, recebeu em Brasília o governador do Amazonas, Omar Aziz, e prometeu atenção especial ao pedido de liberação de mais recursos para a saúde no estado. O governo do Amazonas pede R$ 50 milhões.