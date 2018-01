Falta de remédio coloca transplantados em risco no PA Mais de trezentos transplantados de fígado, coração e rim estão correndo risco de morte no Pará. Depois de passar trinta dias sem a substância ativa Tacrolimus, que evita a rejeição do órgão transplantado, eles voltaram a receber, no último dia 12, o similar Lifaltacrolimus, fabricado em Alagoas.