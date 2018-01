Família de óctuplos pode perder casa por inadimplência

A casa onde vive Nadya Suleman, a californiana que no dia 26 de janeiro deu à luz óctuplos, corre risco de execução hipotecária, informou nesta quinta-feira, 19, a edição eletrônica do jornal Los Angeles Times. Veja também: Mãe de óctuplos se esconde após receber ameaças de morte 'Sempre quis uma família enorme', diz mãe de óctuplos nos EUA Mãe que teve parto de 8 bebês fica sem presentes Mãe dos óctuplos já tinha seis outros filhos Óctuplos nascidos nos EUA já respiram sem aparelhos Mulher dá à luz óctuplos na Califórnia A casa pertence à mãe de Nadya, Angela Suleman, que acumula uma dívida de US$ 23 mil no pagamento de sua hipoteca, segundo um relatório apresentado pelo Escritório de Registros do condado de Los Angeles. Segundo o relatório, que dá a Suleman um prazo de três meses para pagar sua dívida e evitar a execução da hipoteca, a avó dos óctuplos efetuou o último pagamento em maio do ano passado, e depois disso declarou falência. O valor total da hipoteca é de US$ 453.750, segundo o Los Angeles Times. Nadya, de 33 anos, que está desempregada e faz parte de um programa de fornecimento de alimentos, vive na casa junto com sua mãe e os seis filhos que teve antes dos óctuplos, que devem permanecer por algumas semanas internados num hospital. O imóvel está situado na localidade de Whittier, nos arredores de Los Angeles. O caso de Nadya Suleman se transformou em uma fonte inesgotável de notícias para a imprensa americana, que aproveitou o debate sobre sua capacidade financeira e pessoal de criar 14 crianças para relançar a polêmica sobre os limites da reprodução assistida.