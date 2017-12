Família indígena enfrenta obesidade e anemia, diz estudo

Na Região Norte, uma em cada cinco crianças não possui sequer certidão de nascimento. "A criança que não é registrada é invisível aos olhos do Estado. Por isso, o registro civil deve ser considerado o primeiro passo em busca da cidadania e dos direitos da criança", avalia o estudo.

Pesquisadores encontraram um cenário que mescla a ausência do Estado, representado pela precariedade de saneamento, escassez de recursos básicos, altos índices de doenças controláveis e dependência da população dos programas de benefícios sociais.

Os indicadores de saúde são um reflexo claro desse novo panorama. Autores do trabalho identificaram um processo de transição estampado nos índices de cesárea e hipertensão, que convive com a já conhecida anemia. Essa deficiência atinge níveis alarmantes, acima do que é descrito em pesquisas sobre população brasileira em geral.

Oito entre dez crianças indígenas de 6 a 11 meses de idade sofrem de anemia. Um quadro de prevalência 16 vezes acima do que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera normal. A anemia é constatada em 51% das crianças índias quando a idade avaliada estende para os menores de 5 anos. O problema também atinge mulheres. Do grupo analisado, 32,7% estavam anêmicas. Entre as gestantes, o índice foi de 35,2%.

No Norte, 24,9% das mulheres estão acima do peso e 6,1% são obesas. No Sul/Sudeste, 32,2% têm sobrepeso e 22,4% são obesas. No País, os números revelam sobrepeso em 30,2% das índias e obesidade em 15,7%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.