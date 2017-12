Farmacêutica prevê vacina contra dengue em 2013

Resultados de testes clínicos para aferir a segurança do imunizante, publicados há um mês no The Journal of Infectious Diseases (O Jornal de Doenças Infecciosas, em inglês), mostraram que a vacina produziu uma boa resposta imunológica contra as quatro cepas do vírus. No estudo, três doses foram aplicadas em 23 norte-americanos durante um período de 15 meses.

A busca pela vacina da dengue vem consumindo recursos desde a década de 90 e, segundo especialistas, pode ser a solução para lidar com o problema que tanto afeta os países tropicais. Diante da explosão do número de casos no mundo, uma corrida entre as principais farmacêuticas foi lançada.

Pesquisas mostram que a incidência da dengue nos países latino-americanos aumentou cinco vezes nos últimos 30 anos. Na década de 80, cerca de 1 milhão de pessoas ficaram doentes por causa da dengue na América Latina. Nos anos 90, o número saltou para 2,7 milhões. Entre 2000 e 2007, a Organização Panamericana de Saúde contabilizou 4,8 milhões de casos. O número de mortes também cresceu. Passou de 242, nos anos 80, para 1,4 mil entre 2000 e 2007. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.