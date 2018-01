Feira de ciência em Londres mostra protótipo de 'óculos para cegos enxergarem'

Acontece esta semana a Feira Anual de Ciências de Londres, que tem como destaque um protótipo de óculos que podem vir, no futuro, a ajudar cegos a perceber objetos e pessoas.

"As pessoas podem colocar óculos que simulam cegueira. Então, elas poderão ver se as formas e as cores brilhantes são o bastante para elas possam encontrar o caminho sozinhas", diz o pesquisador Stephen Hicks, da Universidade de Oxford, que desenvolveu o projeto.

Hicks contou ainda que eles estão tentando produzir óculos leves, fáceis de usar, com luzes de led nas lentes e duas câmeras pequenas colocadas na armação.

"As câmeras serão conectadas a um pequeno computador, que vai levar as imagens de volta às lentes com as luzes de led. Com isto, estas luzes poderão se acender quando a câmera captar a presença de uma pessoa ou objeto."

O evento da Royal Society, que termina no sábado, acontece todo verão há mais de 150 anos. Seu objetivo é explicar ciência para as pessoas comuns.

"Me lembro de minhas visitas à feira quando tinha apenas 15, 16 anos e de ficar muito animado com todas as experiências que via, as coisas para brincar e assistir. Não é apenas ler palavras no papel, são objetos interativos, então você pode aprender brincando", diz Paul Nurse, presidente da Royal Society. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.