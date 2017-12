'Leite dourado' usa ingredientes saudáveis e tem propriedades anti-inflamatórias

SÃO PAULO - Produto da milenar medicina ayurvédica, de origem indiana, o "leite dourado" tem ganhado status dentro do cardápio de quem valoriza uma alimentação saudável. Feito com leite vegetal ou de vaca, ele utiliza ingredientes com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e termogênicas. Só não pode ser utilizado em excesso para não prejudicar os benefícios que pode proporcionar.

"Muitas pessoas já tomam e ele é muito parecido com o chai. O que dá a cor é a cúrcuma, alimento com propriedades anti-inflamatórias. Tem a canela, que controla o metabolismo dos açúcares e o cardamomo, que tem propriedades antioxidantes e efeitos termogênicos. Ele tem sido usado por pessoas que têm uma alimentação mais pura, limpa, sem corantes e conservantes", explica Liliane Oppermann, médica nutróloga especializada em emagrecimento e obesidade do Spa Opper Life.

Liliane diz que o produto está em alta agora, mas que estudos sobre seus componentes, principalmente a cúrcuma, são feitos há 20 anos. "O que está acontecendo hoje é o modismo dos alimentos funcionais, que são os que fornecem calorias, macronutrientes e micronutrientes que trazem benefícios à saúde, promoção de bem-estar. Mas o alimento funcional é diferente de um remédio que você toma e faz efeito na hora. É o famoso devagar e sempre, tem de incluir no dia a dia", diz a médica nutróloga, que é autora do livro "Mind Detox - 7 semanas para emagrecer, mudar o pensamento e a vida" (Editora Gente).

A empresária e blogueira de estilo de vida Gabriela Pugliesi, de 31 anos, é uma das adeptas. "Uso há uns seis meses por indicação do meu nutricionista. Da última vez que fui para os Estados Unidos, perguntei a ele o que poderia levar e ele indicou." Ela diz que toma praticamente todos os dias.

Thais Massa, de 35 anos, é chef de cozinha saudável e conheceu a bebida há cerca de um ano e tem tomado de duas a três vezes por semana. "Há muito tempo, sei dos benefícios da cúrcuma associada à pimenta do reino, mas o 'leite dourado', conheci mais recentemente entre as minhas pesquisas sobre a funcionalidade dos alimentos."

Thais diz que, nesse período, teve a oportunidade de conhecer os aspectos positivos. "A vitalidade aumenta muito, dá para sentir aquela energia extra. Uso também em função do grande poder anti-inflamatório dessa combinação, mas isso não dá para sentir instantaneamente." E também os negativos. "É ótimo para descongestionar e, por causa disso, acabei excedendo na quantidade uma vez, quando estava resfriada, o que me causou certo desconforto gástrico. Mas isso acontece apenas em doses muito altas mesmo."

Ingredientes frescos

Vanderli Marchiori, nutricionista e presidente da Associação Paulista de Fitoterapia afirma que a bebida tem benefícios, mas não deve ser tomada em excesso e nem com o objetivo de emagrecer, já que tem componentes que aceleram o metabolismo.

"A pessoa pode beber até três vezes por dia, mas deve fazer parte de uma dieta saudável. O excesso de antioxidante pode ter efeito contrário e até lesar o fígado. Essa preparação não é da nossa cultura e não vai fazer emagrecer. Não existe milagre na alimentação, mas equilíbrio de todos os ingredientes para ter saúde."

A nutricionista diz que o ideal é que a bebida seja feita com ingredientes frescos. "Tem de ser consumido na hora ou, no máximo, em duas horas após o preparo para não perder os compostos bioativos."

Vanderli explica que o leite dourado também é usado para aumentar a imunidade. "Porque tem o mel, que é bactericida, fungicida e viricida." A versão feita com leite vegetal é uma opção para quem é alérgico ou tem intolerância a leite. "Tem uma semelhança com o leite e dá conforto para quem está consumindo."

VEJA RECEITAS DE 'LEITE DOURADO'

Receita tradicional

- 1 colher de sopa de mel

- ¼ de uma colher de chá de cúrcuma ou açafrão

- 1/3 de uma colher de chá de gengibre ralado

- ¼ de uma colher de chá de cardamomo

- ¼ de uma colher de chá de canela

- 300 ml (um copo) de leite vegetal de amêndoas ou de coco

Misture os ingredientes com três colheres de sopa de água fervente.

Na sequência, coloque o leite vegetal de amêndoas ou de coco

'Leite Dourado' Probiótico - Receita desenvolvida pela nutróloga Liliane Oppermann

- 1 colher de sopa de mel

- ¼ de uma colher de chá de cúrcuma ou açafrão

- 1/3 de uma colher de chá de gengibre ralado

- ¼ de uma colher de chá de cardamomo

- ¼ de uma colher de chá de canela

- 300 ml (um copo) de kefir

Misture os ingredientes com três colheres de sopa de água fervente. Na sequência, coloque 300 ml (um copo) de kefir