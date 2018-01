Férias exigem atenção para evitar lesões de crianças, diz especialista

SÃO PAULO - Mais da metade das lesões ocorridas durante atividades físicas de crianças e adolescentes poderia ser prevenida se os pais tivessem orientado os filhos de forma adequada.

Durante o período das férias de julho, quando o tempo livre aumenta com a suspensão temporária das aulas e atividades regulares, essa atenção deve ser redobrada, segundo o diretor do Instituto do Joelho do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, Rene Jorge Abdalla.

Para Abdalla, é preciso avaliar o nível de dificuldade de cada esporte para saber se são compatíveis com a idade e o tamanho da criança. "Garanta que ela, ao andar de bicicleta, patins ou skate, sempre utilize roupas adequadas e proteção apropriada, como capacete, joelheiras e cotoveleiras", recomenda.

Outro ponto importante a ser observado pelos pais é se o instrutor responsável por treinar a criança ou o adolescente está capacitado a prestar um serviço de primeiros socorros em caso de acidente. "As crianças devem ter um tempo adequado de intervalo entre as atividades e não continuar a jogar se estiverem machucadas", orienta Abdalla.