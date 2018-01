Figuras femininas são destaque em mostra de arte pré-histórica na França

PARIS - Uma mostra que reúne figuras femininas da arte pré-histórica provenientes de jazidas arqueológicas da França, Suíça, Alemanha e Polônia estão expostas a partir desta sexta-feira no Museu Nacional da Pré-História de Les Eyzies-de-Tayac, no sudoeste francês.

São exibidas cerca de 70 peças do período Magdaleniano - o último do Paleolítico Superior - representando mulheres, em uma época marcada pelo florescimento das reproduções simbólicas esquemáticas do gênero feminino, afirmou o museu em comunicado. A exposição, que também apresenta um conjunto de ferramentas e armas do mesmo período, estará aberta até o dia 19 de setembro.

Entre outras peças, o visitante poderá conhecer a "Vênus Impudica", a primeira estatueta humana do paleolítico descoberta na França, talhada em marfim de mamute.

Com traços mais simples, são exibidos também três exemplares da jazida arqueológica alemã de Nebra, silhuetas filiformes nas quais sobressaem os peitos e o traseiro; além de uma figura de formas mórbidas e esculpida em um bloco de argila vermelha vinda da caverna de Courbet, no sul da França.

A maioria das representações aparece sem cabeça, uma característica também encontrada em figuras sepultadas em cavernas como a de

Ardales, no sul da Espanha, a de Romanelli, na Itália, ou a de Maanderhohle, na Áustria.

Por outro lado, as representações de animais, também frequentes durante o Magdaleniano, acompanham as figuras femininas, em alguns casos com a associação direta da mulher com o auroque, um antepassado dos bovinos atuais, explicou o museu francês. Nesse espectro simbólico, as referências sexuais são "inegáveis", através tanto dos animais como das deidades antropomórficas representadas.

A arte da gravura também tem seu lugar na exposição, com a presença de um bloco de pedra onde se distinguem os traços de onze figuras femininas.