Fiscal da dengue é agredido com enxada no interior de São Paulo

Um agente de saúde da Vigilância Epidemiológica Municipal foi agredido com golpes de enxada quando fiscalizava uma residência na zona oeste de Presidente Prudente, nesta quarta-feira, 13. Como o dono do imóvel já havia impedido a entrada dos agentes em outras ocasiões, a equipe compareceu ao local com um mandado judicial.

Na casa foram encontrados criadouros com larvas do mosquito Aedes aegypti e, ao ser informado que seria multado, o dono da casa pegou a prancheta da mão do agente e rasgou o mandado judicial. Em seguida, muniu-se de uma enxada e atacou o fiscal, que teve um ferimento no nariz.

Os agentes pediram apoio à Polícia Militar para concluir a vistoria no imóvel. O agressor, de 55 anos, foi levado à delegacia da Polícia Civil e autuado por lesão corporal e desobediência à ordem judicial. O homem foi liberado depois de prestar depoimento.