FMI aprova US$ 130 mi em ajuda a três países afetados por Ebola

NOVA YORK - O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou nesta sexta-feira, 26, ajuda financeira no valor de US$ 130 milhões para Guiné, Libéria e Serra Leoa para colaborar com esses países no enfrentamento ao surto do vírus Ebola.

"O surto de Ebola em Guiné, Libéria e Serra Leoa já custou vidas demais", disse a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde. "Essa crise humanitária também pode ter consequências econômicas profundas."

O FMI disse que a ajuda financeira estará disponível imediatamente e que será adicional ao apoio que os países têm recebido sob programas existentes do FMI.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O fundo internacional disse que suas estimativas preliminares indicam que a crise pode custar ao menos três pontos percentuais de crescimento econômico na Libéria e em Serra Leoa neste ano e cerca de 1,5 ponto em Guiné.

Os três países estão entre os mais pobres na África Ocidental e os mais duramente atingidos pela pior epidemia de Ebola desde 1976, que já matou cerca de 3.000 pessoas.