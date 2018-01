Foguete Ariane-5 põe em órbita 2 satélites de telecomunicações

Paris - Um foguete europeu Ariane-5 pôs em órbita na noite desta sexta-feira, 20, dois satélites de telecomunicações: o ST-2, para um consórcio de Cingapura, e o GSAT-8, para um operador indiano, indicou a Arianespace em comunicado.

A plataforma de lançamento deixou a base de Kuru, na Guiana francesa, às 17h38 de Brasília, e concluiu sem incidentes esta missão, a terceira do ano de um Ariane-5, que já efetuou 44 seguidas com sucesso, destacou a Arianespace.

O ST-2, fabricado pela companhia japonesa Mitsubishi para o consórcio constituído por Singapore Telecommunications Limited e Chunghwa Telecom Company Limited, pesava 5.090 quilos no momento do lançamento e é equipado com repetidores em frequência "Ku" e frequência "C".

Desde sua órbita geoestacionária a 88 graus leste, seu objetivo durante os cerca de 15 anos de vida útil estimados é oferecer serviços de comunicação fixa e móvel de voz e de dados sobre tecnologia IP.

Seus clientes serão operadores de televisão e companhias marítimas presentes na Ásia e no Oriente Médio.

O GSAT-8 foi construído nas instalações da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO, na sigla em inglês), que também é sua operadora, e tinha o peso de 3.100 quilos no instante da decolagem.

Dotado de 24 repetidores em frequência "Ku", durante seus mais de 12 anos de vida útil oferecerá serviços de televisão e de rádio-navegação.