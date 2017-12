Foguete com suprimentos para a ISS será lançado nesta quarta

KOUROU - Um foguete Ariane carregado com suprimentos para a Estação Espacial Internacional teve o seu lançamento marcado para esta quarta-feira, 16, disse a companhia Arianespace, responsável pelo foguete.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O lançamento foi adiado quatro minutos antes de sua saída na terça-feira, quando um problema no tanque de oxigênio líquido do propulsor interrompeu a contagem final.

O foguete teve seu lançamento remarcado para as 18h50 (19h50 no horário de Brasília) do centro de lançamento da Agência Espacial Europeia (ESA) em Kourou, na Guiana Francesa.

A bordo do foguete está a nave de carga Johannes Kepler que irá reabastecer a ISS. O lançamento poderá ser acompanhado no site da ESA