Foguete não tripulado é lançada para levar carga à Estação Espacial

O foguete partiu da plataforma de lançamento de Wallops Island, no Estado norte-americano da Virgínia, às 13h07 (16h07 no horário de Brasília), colocando a cápsula de carga Cygnus a caminho do encontro no domingo com a Estação.

"Nós estamos em boa forma", disse a repórteres o vice-presidente executivo da Orbital Sciences, Frank Culbertson, depois do lançamento.

A partida, transmitida ao vivo pela televisão da Nasa, havia sido adiada duas vezes nesta semana, primeiro por causa do clima frio e depois em razão da elevada radiação espacial causada por uma robusta explosão solar na terça-feira. As duas condições poderiam ter afetado sistemas essenciais do foguete.

A Orbital Sciences é uma das duas empresas contratadas pela Nasa para levar carga à Estação Espacial Internacional, um projeto de 100 bilhões de dólares envolvendo 15 nações, depois da aposentadoria dos ônibus espaciais em 2011.

A Cygnus leva 1.461 quilos de equipamentos e suprimentos para a estação, incluindo experimentos científicos, computadores e peças de reposição.