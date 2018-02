'Força de vontade você conquista diariamente', diz publicitário que perdeu 103 kg

Uma aposta foi o suficiente para transformar a vida do publicitário Fabiano Lacerda. Em outubro de 2014 ele tinha 193 kg e seus amigos o desafiaram a eliminar 60 kg em apenas seis meses. Embora a meta fosse ambiciosa, o soteropolitano não se deixou intimidar. “Força de vontade é uma coisa que você conquista diariamente”, acredita o rapaz de 33 anos.

Como regra para a aposta, Lacerda não podia tomar nenhum tipo de remédio ou fazer cirurgia. Ele passou a falar com uma nutricionista dia sim, dia não, e fazer visitas quinzenais para iniciar uma reeducação alimentar. Paralelamente, ele passou a praticar exercícios físicos acompanhado por um personal trainer diariamente e por um fisioterapeuta no início. “Ele acompanhou de perto para não ter nenhum tipo de lesão. Era mais preventivo”, relembra o baiano.

“Desde a infância sempre fui o gordinho da turma. Eu fazia atividade física quando criança mas, quando entrei na faculdade e comecei a trabalhar, parei de fazer. Fiquei desleixado”, lamenta Fabiano, que diz que todo mundo tem uma atividade física de que gosta ou com a qual se identifique.

Passados seis meses da aposta, ele conseguiu perder os 60 kg com muito esforço e às custas de restrições rígidas. “As pessoas sempre perguntam o que eu tomei, e eu respondo que tomei vergonha na cara”, brinca o publicitário. “Mesmo assim eu ainda tinha 130 kg, então estava obeso”, pondera.

Após cumprir a o objetivo, Fabiano se comprometeu a perder mais 40 kg nos seis meses seguintes mantendo a mesma rotina de exercícios físicos aliados à dieta saudável. Ao todo, perdeu 103 kg em um ano. “Os amigos que estavam no dia a dia acabam convivendo mais e não viam uma mudança tão drástica, mas as pessoas que ficaram sem me ver por meses nem me reconheciam”.

Nem mesmo a rotina agitada do publicitário foi um obstáculo para o processo de emagrecimento. “Muitas vezes damos a desculpa de que o trabalho é puxado. Meu tempo continuou tão corrido quanto antes, mas agora eu me organizo para fazer a atividade física. Não adianta ficar reclamando, porque isso não vai mudar”, aconselha Lacerda.

Apesar de ter se controlado rigidamente durante um ano para concluir o processo, Fabiano afirma que a parte mais difícil está sendo agora: manter o peso que conseguiu. “Antes eu seguia uma dieta rígida e agora não sigo. Quando você está tentando seguir o objetivo, tem que ser 100% restrito. Depois que atinge, pode se permitir. O mais difícil é saber colocar na balança quando vale a pena comer e quando não vale”.

Agora Fabiano pretende publicar um livro contando sua experiência e vai correr a São Silvestre de 2016 como um rito de passagem para coroar esse período de transformação. “Não me imaginava correndo nem um quilômetro, imagina 15. Hoje em dia a minha meta é me manter ativo”, conclui o publicitário.