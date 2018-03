‘Fórum Estadão’ discute a saúde da mulher

Doença fácil de prevenir por meio da realização periódica do papanicolau, o câncer de colo de útero no Brasil é diagnosticado majoritariamente em estágios avançados. O problema está ligado à cobertura insuficiente do exame preventivo e à dificuldade de acesso a métodos complementares de detecção e ao tratamento.

Os dados foram apresentados no Fórum Estadão Saúde da Mulher, realizado na manhã desta sexta-feira, 27, no Hotel Renaissance, em São Paulo. O evento teve a participação de oncologistas e especialistas em saúde pública, além de representante do Ministério da Saúde.

De acordo com Angélica Nogueira Rodrigues, do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA), a pesquisa mostrou que cerca de 70% a 80% dos tumores no País são diagnosticados quando já estão localmente avançados ou espalhados por outros órgãos do corpo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Precisamos ultrapassar barreiras, como as culturais, que fazem com que as mulheres não se submetam ao exame, e melhorar o acesso ao papanicolau e a qualidade dele. Do total de exames com erro, 30% são descartados por falta de identificação, uma falha que não deveria acontecer”, disse ela.

O câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais incidente entre as mulheres brasileiras, com 15 mil novos casos por ano e 5 mil mortes. “É uma vergonha morrer de câncer de colo de útero no País”, disse Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele defendeu que a sociedade se articule para exigir maior qualidade na saúde.

Os especialistas também criticaram a lentidão do Ministério da Saúde em oferecer tratamentos inovadores para pacientes com casos avançados de câncer de colo de útero e de mama.

Presente no evento, a diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática do ministério, Maria Inez Gadelha, afirmou que a incorporação de novos medicamentos e tecnologias é discutida por uma comissão técnica, a Conitec, com base em critérios de eficácia e custo. “O tratamento com medicamentos é apenas uma parte. Cerca de 49% dos pacientes são tratados com cirurgia e 40%, com radioterapia”, disse ela.