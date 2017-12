Fóssil indica que girassol surgiu na América do Sul há 50 milhões de anos

Uma flor fossilizada, que é parente distante das margaridas e girassóis, sugere que esse grupo de plantas surgiu há cerca de 50 milhões de anos, possivelmente na América do Sul.

A família Asteracaea inclui ainda o crisântemo, a alface e as alcachofras. Seus integrantes são encontrados em todos os continentes, com exceção da Antártida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O local de evolução original da família e sua forma de disseminação pelo globo são questões controversas, porque poucos fósseis já foram encontrados. A maioria dos fósseis conhecidos consistem de poucos grãos de pólen.

Em um pequeno artigo publicado na revista Science, a pesquisadora Viviana Barreda e colegas descrevem uma flor fossilizada bem preservada, mostrando diversas características da família.

O fóssil foi encontrado em rochas de aproximadamente 47,5 milhões de anos, ao longo do Rio Pichileufú, no noroeste da Patagônia.

os autores sugerem que a linhagem ancestral da Asteracaea pode ter surgido no sul do supercontinente de Gondwana, antes que ele se fragmentasse em América do Sul, África, Austrália e Antártida.