Foto tirada em Marte mostra pedra branca misteriosa

O robô, que aterrissou há uma década na região chamada Meridiani Planum, explora a borda de uma cratera por sinais de existência de água no passado.

Um outro robô, o Curiosity, aterrissou do outro lado do planeta em 2012 para a mais ambiciosa missão de procurar lugares habitáveis no passado.

Contudo, no momento, os cientistas tratam de uma questão mais imediata. Em 8 de janeiro, quando se preparava para uma investigação científica, o Opportunity enviou uma foto do seu trabalho na área.

Estranhamente, ela mostrou uma pedra brilhante branca, do tamanho de um pãozinho, onde somente solo rochoso aparecia na foto tirada duas semanas antes. Os cientistas suspeitam que a pedra foi virada por uma das rodas do robô.

Pode também ter parado ali por conta da queda de um meteorito.

De qualquer maneira, a pedra chamada de "Ilha Pináculo" proporciona um inesperado bônus para os cientistas.

"A maior parte da pedra tem um tom brilhante, quase branco", disse a Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, num comunicado na terça-feira.

"Uma porção é vermelha. A Ilha Pináculo pode ter sido virada de ponta-cabeça pela roda, proporcionando uma circunstância incomum para o exame do lado de baixo de uma pedra de Marte."