França coloca à venda doses da vacina contra gripe suína

A França colocou em venda o restante das vacinas contra a gripe A para outros países, após ter constatado que as doses acumuladas são muitas para o país, afirmou neste domingo, 3, a imprensa oficial. A venda das doses, feita através das embaixadas francesas no mundo, busca recuperar um pouco do dinheiro investido no combate à doença.

O Ministério da Saúde francês decidiu fazer esta venda após constatar que uma dose de vacina era suficiente, e não as duas que se pensava inicialmente. Em julho de 2009, a França adquiriu 94 milhões de doses, parte das quais quer agora vender a preço de compra.

Segundo o jornal "Le Parisien", Paris assinou já acordos de venda com o Catar e com o Egito, e negociou com a Ucrânia e o México.

As vendas não afetam os 9,4 milhões de dose que o presidente Nicolas Sarkozy, prometeu doar aos países mais necessitados.