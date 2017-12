França tem 1º caso de transmissão sexual de zika

A França relatou o primeiro caso de transmissão sexual de zika. A mulher teria sido infectada pelo parceiro, que regressou de viagem do Brasil, segundo informou oficialmente a ministra da Saúde, Marisol Touraine. O casal reside na região de Paris e "passa bem", conforme Francois Bourdillon, diretor-geral do Instituto Francês de Saúde Pública.

Pesquisadores americanos ainda investigam a transmissão sexual do vírus, que no atual surto só foi relatada de parceiros para as mulheres. Não há registro de que elas possam passar o vírus para os companheiros, mas os motivos ainda não são claros.