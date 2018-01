Fumantes nos EUA começam a plantar tabaco em casa

Algo de incomum está brotando junto aos tomates da horta doméstica de Scott Byars: enormes folhas de 30 plantas de tabaco.

91% das multas antifumo foram aplicadas nos 3 primeiros dias

Obama promulga nova lei regulamentando cigarros e tabaco

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

OMS divulga riscos do tabaco como medida contra pandemia

Advertência em maço de cigarro afeta 48% dos fumantes

Atlas do tabaco

Empurrado principalmente pelo crescente preço do fumo, ele parte do número cada vez maior de fumantes que passou a cultivar tabaco e a fazer a mistura dos próprios cigarros, charutos e fumo de mascar. Byars costumava pagar US$ 5 por um pacote de cinco charutos e US$ 3 por uma lata de rapé. A semente custa US$ 9.

"Quero chegar ao ponto onde não preciso ir à loja para comprar tabaco, mas ainda assim ser capaz de me suprir de um ano para outro", disse ele.

Em áreas urbanas e rurais, fumantes e consumidores de tabaco sem fumaça - rapé e fumo de mascar - estão plantando variedades da planta como Virginia Gold, Goose Creek Red e Yellow Twist Bud.

Embora a maior parte dos consumidores ainda compre da grande indústria, o movimento do tabaco feito em casa está decolando, principalmente depois que o imposto sobre o cigarro subiu US$ 0,62. Além disso, a indústria aumentou preços para com,pensar a perda de receita resultante da perda de consumidores.

Alguns vendedores de sementes informa um aumento de 10 vezes nas vendas, à medida que os fumantes dos Estados Unidos procuram um meio mais barato de conseguir a dose de nicotina em meio à economia em recessão.

"Os fumantes de cigarro dizem, 'Tá, vamos morrer de câncer, mas temos de morrer na pobreza, também?'", disse Jack Basharan, que trabalha na Tobacco Seed Co. Ltd. , uma empresa britânica que viu um aumento de vendas para os Estados Unidos.

Se o tabaco doméstico não for vendido ou trocado, ele fica fora da regulamentação da vigilância sanitária americana. A maioria dos novos agricultores de tabaco produz cigarros, mas alguns fazem misturas para charutos ou fumo de mascar.

Mas plantar e processar o tabaco em casa é um desafio até para os melhores jardineiros. As sementes, quase microscópicas, precisam começar a se desenvolver num ambiente fechado e só depois transplantadas, depois que a ameaça de geada passar.

Além disso, a planta é suscetível a um exército de pragas; precisam ser podadas; requerem rodízio do solo a cada poucos anos; e exigem um equilíbrio químico apropriado no solo. Depois, as folhas têm de ser cortadas e postas para secar.

Uma semente plantada na primavera talvez esteja pronta para fumar no outono. Alguns fumantes ansiosos estão usando micro-ondas para apressar a secagem das folhas. para os puristas, as folhas podem ser curadas, ou envelhecidas, por até três anos.

"Na verdade, dá um bocado de trabalho", disse Ed Baker, gerente-geral da Cross Creek Seed Inc., principal fornecedora de sementes de tabaco nos Estados Unidos. "Há um motivo para as fábricas de cigarro ganharem tanto dinheiro. Se fosse tão fácil, todo mundo plantaria seu próprio tabaco".