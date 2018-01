Funcionária de creche é 21º caso de gripe suína no País

O Ministério da Saúde confirmou hoje o 21º caso de Influenza A (H1N1), inicialmente chamada de gripe suína, no Brasil. A vítima é uma funcionária de uma creche de Campinas, no interior paulista. A unidade atende 30 crianças. Por precaução, o ministério e as Secretarias de Saúde da cidade e do Estado recomendaram o fechamento do local por dez dias, período de manifestação da enfermidade. A funcionária está internada e passa bem.

Ela contraiu a doença após manter contato com uma pessoa infectada no exterior. "Todas as crianças e funcionários da creche, bem como seus contatos próximos, estão sendo monitorados pelas autoridades de saúde estaduais e municipais", informou o ministério.

Agora, chega a sete o número de contágios da gripe suína ocorridos dentro do País. Apesar disso, na avaliação do Ministério da Saúde, a transmissão de pessoa a pessoa do vírus é limitada. São Paulo acumula o maior número de casos da doença registrados no País: nove. Rio de Janeiro e Santa Catarina registraram cinco e quatro, respectivamente. Os demais são de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Tocantins.