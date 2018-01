Funcionário da ONU morre por Ebola

GENEBRA - O Ebola faz sua primeira vítima entre os funcionários da Organização das Nações Unidas (ONU) que estavam na África para tentar frear a doença. A morte do enviado foi confirmada nesta terça-feira, 14, por um hospital da Alemanha, para onde a vítima foi enviada para um tratamento.

Com mais de 4 mil mortes na África, o vírus do Ebola continua fora de controle, enquanto as entidades internacionais tentam implementar medidas para conter o surto.

A mais recente vítima estava trabalhando na Libéria quando contraiu o vírus e foi enviada para um hospital de Leipzig, na Alemanha. Com 56 anos, ela chegou ao continente europeu na última quinta-feira, 9, e foi colocada em uma ala isolada do hospital alemão.

Mas não sobreviveu. "Apesar de medidas intensas e o máximo esforço da equipe médica, o empregado da ONU sucumbiu à doença", declarou o Hospital St. Georg. O paciente, que não teve seu nome revelado, era sudanês. Três vítimas do Ebola foram enviados até agora para a Alemanha.

Tanto a ONU quanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertam que estão preocupados diante do número de profissionais de saúde que estão morrendo por causa do Ebola. Além de 90 casos de médicos e enfermeiras em hospitais, a contaminação de profissionais nos Estados Unidos e na Espanha revelaram aos especialistas a dificuldade em tratar os pacientes.