Funcionários da Nasa formam espaçonave humana

SÃO PAULO - Milhares de funcionários do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, ficaram lado a lado no estacionamento do complexo para formar uma espaçonave. A brincadeira é uma homenagem ao legado do programa espacial tripulado e às pessoas que contribuíram com ele ao longo de seus 30 anos.

A Nasa já anunciou o fim do programa devido ao seu alto custo de operação e dificuldade em liberar fundos para o desenvolvimento de foguetes que possam voar além da distância da órbita da estação. A administração de Obama quer fazer parcerias com empresas privadas para iniciar o serviço de táxis espaciais, liberando a Nasa para se concentrar na exploração do espaço e no desenvolvimento de novas tecnologias.