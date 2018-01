Funcionários da ONU são vítimas da dengue no DF O escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) de Brasília teve de suspender o expediente hoje por causa da dengue. Seis de seus 20 funcionários apresentaram sintomas da doença, ao longo dos últimos dez dias. Três tiveram a infecção confirmada e os outros casos estão sob investigação. Técnicos da vigilância ambiental visitaram a luxuosa casa onde o escritório está instalado, no Lago Sul de Brasília, e identificaram a presença de focos do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti.