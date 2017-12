Funcionários de hospital são internados com suspeita de H1N1

Dois funcionários do Hospital e Maternidade Sino-Brasileiro, em Osasco, Grande São Paulo, foram internados entre quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17, com suspeita de influenza A (H1N1), a gripe suína. A unidade é a mesma que registrou as duas mortes decorrentes da doença na cidade.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, os dois funcionários passam bem e estão internados por precaução. Um deles está no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, e outro no próprio sino-brasileiro.

Os dois tiveram contato com o jovem de 21 anos que morreu no último dia 11, depois que o quadro de gripe suína evoluiu para uma pneumonia. A menina de 11 anos que faleceu no dia 30 de junho também foi atendida no hospital.