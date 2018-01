Funcionários do HC protestam e bloqueiam rua em SP

São Paulo, 17 - Funcionários do Hospital das Clínicas realizaram na tarde desta sexta-feira, 17, uma manifestação na região da Avenida Paulista, em São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 14h30 o grupo bloqueava o cruzamento entre as ruas Bela Cintra e Antônio Carlos. Cerca de uma hora depois, a CET já não registrava mais interdição de via.

A Polícia Militar calcula que havia entre 300 e 400 manifestantes. Eles se dirigiam à Secretaria de Gestão Pública, na altura do número 847 da Bela Cintra. O presidente do Sindicato dos Funcionários e Servidores do Hospital das Clínicas, Itamar Marinho, informou que os trabalhadores reivindicam 26% de reajuste salarial, aumento de R$4,00 para R$5,00 no Ticket refeição, além de um plano de carreira.

*Atualizado às 15h30 para acréscimo de informação