Fundação Pró-Sangue tem programação especial na semana do doador

SÃO PAULO - Os postos da Fundação Pró-Sangue, ligada à Secretaria de Estado da Saúde, iniciam nesta terça-feira, 23, até este sábado, 27, uma programação especial para comemorar o Dia Nacional do Doador de Sangue, lembrado em 25 de novembro.

O objetivo é chamar a atenção da população para a importância da doação voluntária, já que, no período de férias e festas de fim de ano, o número chega a cair 30% em todo o Estado.

Na unidade do Hospital das Clínicas, haverá apresentações do grupo musical Cantando na Chuva e do Coral da Polícia Militar do Estado (ambos dia 23, às 15h), do cantor Arnaldinho do Cavaco (dia 25, às 15h), da Banda da Guarda Civil Metropolitana (dia 26, às 11h), do cantor Gregory Rodrigues (dia 26, às 15h), do Coral Jovem do Brooklin (dia 27, às 10h), dos Mágicos Solidários (dia 27, ao longo do sábado) e dos covers de Elvis Presley (dia 27, às 15h) e do Dr. House (dia 27, ao longo do sábado).

Além disso, todos os postos da fundação vão ganhar decoração festiva, com arranjos fornecidos pela Hangar de Flores. Os doadores receberão um lanche especial oferecido pelas empresas Hershey´s, Riclan, Bauducco, Mupy e Arcor. Companhias como Air Liquide, Sysmex, Abbott Brasil, BioMérieux Brasil, Roche, Level-Up!, Agevole Comunicação, Revista Hola!, Maxpress e Publicis Brasil também prestigiarão o evento com ações voltadas a esse público.

"Cerca de 80% das 3 milhões de bolsas coletadas em toda a história da Pró-Sangue correspondem a doações voluntárias. Por isso, a fundação presta essa homenagem neste momento especial, reconhecendo as pessoas que contribuíram para reforçar o protagonismo da entidade", afirma o secretário de Estado da Saúde, Nilson Ferraz Paschoa.

Quem quiser doar sangue deve estar em boas condições de saúde, alimentado, ter entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto. Vale lembrar que é bom evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e, em caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes.

A Fundação Pró-Sangue coleta mensalmente 12 mil bolsas de sangue e é responsável pelo abastecimento de 130 hospitais da região metropolitana. O posto Clínicas atende todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, a 200 metros da estação Clínicas do Metrô.

De segunda a sexta, funciona das 7 às 19 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. O estacionamento, gratuito aos doadores, é o subterrâneo - Garagem Clínicas, na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155.

Se desejar mais informações, ligue para o Alô Pró-Sangue no 0800-55-0300, acesse o site http://www.prosangue.sp.gov.br ou siga o twitter da @pro_sangue.

Endereço dos demais postos:

Dante Pazzanese

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Av. Dante Pazzanese, 500

De segunda a sexta, das 8h às 17h

Sábados, das 8h às 16h

Regional de Osasco

Hospital Regional de Osasco Dr. Vivaldo Martins Simões

Rua Ari Barroso, 355 - Osasco

De segunda a sexta, das 8h às 17h

Sábados, das 8h às 16h

Barueri

Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran

Rua Ângela Mirella, 354, térreo - Barueri

De segunda a sexta, das 8h às 16h

Mandaqui

Hospital Mandaqui

Rua Voluntários da Pátria, 4227

De segunda a sexta, das 12h às 18h